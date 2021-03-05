UZMANPARA
• 05 Mart 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
Son dakika... Dolar ve altın fiyatları ne kadar?
Gelen son dakika haberine göre, vatandaşlar haftanın son gününde de dolar ve altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın haftanın son gününe 414 liradan başladı. Dolar/TL ise 7.52 seviyesinde açılış yaptı. İşte piyasadaki son gelişmenin detayları...
UZMANPARA
• 05 Mart 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesi'nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.
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Aşılamanın öneminden bir kez daha bahsede Powell, hedeflerimize ulaşabilmek adına gerekli olan her şeyi yapacağını söyledi. Aynı zamanda yaptığı konuşmada Fed'in Pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalara dair bir beklenti oluşturuyor.
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Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"Tepki yükselişi devam ediyor. İlk destekler 7.50-7.45 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler günlük bazda önem kazanabilir. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 7.40 ve 7.30 seviyeleri olarak görülüyor. İlk dirençler 7.58 ve 7.61 seviyesinde. 7.61 daha önemli.
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