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UZMANPARA
• 05 Mart 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar ve altın fiyatları ne kadar?

Gelen son dakika haberine göre, vatandaşlar haftanın son gününde de dolar ve altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın haftanın son gününe 414 liradan başladı. Dolar/TL ise 7.52 seviyesinde açılış yaptı. İşte piyasadaki son gelişmenin detayları...

UZMANPARA
• 05 Mart 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Herkesin gözü kulağı dolar ve altın fiyatlarında. Gram altın güne 414 lira seviyesinden açılış yaptı. Dolar/TL de güne 7.50'nin üzerinde başladı.

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Çeyrek altın 682 lira seviyesinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 805 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 700 doların altında.

3Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesi'nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.

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Aynı zamanda yaptığı konuşmada Fed'in pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalarda etkili oldu.

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Teknik açıdan bakıldığında, aşağı yönlü hareketin sürmesi beklenirken 1685 ve 1665 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası tepki alımlarının görülmesi halinde ise 1710 ve 1735 direnç seviyeleri önem arz ediyor.

6Gram altın

Gram altın

Ons altında yaşanan geri çekilme sürerken gram altın, kurdaki yükseliş sonrası değer kazanımını sürdürdü. Fed Başkanı Powell katıldığı toplantıda ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

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Aşılamanın öneminden bir kez daha bahsede Powell, hedeflerimize ulaşabilmek adına gerekli olan her şeyi yapacağını söyledi. Aynı zamanda yaptığı konuşmada Fed'in Pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalara dair bir beklenti oluşturuyor.

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Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 415 ve 424 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 405 ve 390 direnç seviyeleri yukarı yönlü hareket için önem arz ediyor."

9Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

"Tepki yükselişi devam ediyor. İlk destekler 7.50-7.45 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler günlük bazda önem kazanabilir. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 7.40 ve 7.30 seviyeleri olarak görülüyor. İlk dirençler 7.58 ve 7.61 seviyesinde. 7.61 daha önemli.

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Düşüş trend direnci olan bu seviyeden kar satışları görülebilir. 7.61 seviyesinin geçilmesi durumunda ise çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler ise 7.67-7.75 noktalarında bulunuyor. Tepki yükselişi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir."

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