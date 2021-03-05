Son dakika... Dolar ve altın fiyatları ne kadar?

Aşılamanın öneminden bir kez daha bahsede Powell, hedeflerimize ulaşabilmek adına gerekli olan her şeyi yapacağını söyledi. Aynı zamanda yaptığı konuşmada Fed'in Pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalara dair bir beklenti oluşturuyor.