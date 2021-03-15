Uzmanlar rakam verdi: Altın ve dolar için önemli seviye!

DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI? IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "USD/TRY paritesi yeni haftada 200 günlük ortalamanın üzerinde, ama 100 günlük ortalamanın da hemen altında bir görüntü ile yeni haftaya başlıyor.