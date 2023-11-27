Gazprom'un Çin'e gaz sevkiyatı rekor kırdı

TASS'ın haberine göre Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin 23 Kasım'da Power of Siberia 1 güzergahı üzerinden Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerini bir kez daha aşan hacimler talep ettiğini söyledi.



Açıklamada, "Gazprom talep edilen tüm hacimleri tedarik etti ve Çin'e günlük gaz tedarikinde yeni bir rekor kırdı" denildi.



Gazprom ve CNPC geçtiğimiz ay Sibirya'nın Gücü 1 üzerinden gaz tedarikine ilişkin sözleşmelerine 2023 yılına kadar ek teslimatlar öngören bir zeyilname imzalamış, ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.