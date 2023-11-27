Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGazprom'un Çin'e gaz sevkiyatı rekor kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Gazprom'un Çin'e gaz sevkiyatı rekor kırdı

Gazprom'un Çin'e gaz sevkiyatı rekor kırdı

Gazprom'un Çin'e yaptığı doğal gaz sevkiyatı yeni bir rekor kırdı.

27.11.2023 - 08:40 | | Foreks Haber
Gazprom'un Çin'e gaz sevkiyatı rekor kırdı

TASS'ın haberine göre Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin 23 Kasım'da Power of Siberia 1 güzergahı üzerinden Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerini bir kez daha aşan hacimler talep ettiğini söyledi. 
 
Açıklamada, "Gazprom talep edilen tüm hacimleri tedarik etti ve Çin'e günlük gaz tedarikinde yeni bir rekor kırdı" denildi. 
 
Gazprom ve CNPC geçtiğimiz ay Sibirya'nın Gücü 1 üzerinden gaz tedarikine ilişkin sözleşmelerine 2023 yılına kadar ek teslimatlar öngören bir zeyilname imzalamış, ancak daha fazla ayrıntı vermemişti. 

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Son dakika! MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi

Son dakika! MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi