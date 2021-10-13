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Georgieva ciddi global sıkıntılara odaklanacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ciddi global sıkıntılara odaklanacağını ifade etti.

13.10.2021 - 08:20 |
Georgieva ciddi global sıkıntılara odaklanacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası görevi dönemine yönelik iddialar konusunda IMF İcra Kurulu'nun kendisine destek vermesinin ardından yaptığı açıklamada, yeniden ciddi global sıkıntılara, zorluklara odaklanacağını söyledi.

Georgieva, "Mücadele etmemiz gereken zorlu problemler var ve üyelerimize hizmet etmek için güçlü duruşumuzu devam ettirmemiz gerekli" diye konuştu.

Georgieva ayrıca, pazartesi günü IMF çalışanları ile bir araya gelmeyi planladığını da ifade etti.

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