Georgieva'nın kaderi bugün tartışılacak

IMF İcra Kurulu, Başkan Kristalina Georgieva'nın Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde uzmanları raporlarında Çin lehine değişiklikler yapmaya zorlamakla suçlanan hukuk şirketi ile pazar günü görüştü.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, IMF üyesi 190 ülkeyi temsil eden 24 üyeli IMF İcra Kurulu, Georgieva'ya ilişkin iddiaların gözden geçirilmesini IMF-Dünya Bankası Güz Toplantıları öncesinde tamamlama niyetinde.

"İcra Kurulu dün yaptığı görüşmeler ile ciddi ilerleme sağladı. Konu üzerindeki değerlendirmeler çok yakın zamanda tamamlanabilir" ifadelerini kullanan kaynaklar, IMF İcra Kurulu'nun kararının bugün gelebileceğini belirtiyorlar.