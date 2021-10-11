Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGeorgieva'nın kaderi bugün tartışılacak
HaberlerUzmanpara Haberleri Georgieva'nın kaderi bugün tartışılacak

Georgieva'nın kaderi bugün tartışılacak

IMF İcra Kurulu, Kristalina Georgieva'nın kaderini bugün tartışacak.

11.10.2021 - 08:05 |
Georgieva'nın kaderi bugün tartışılacak

IMF İcra Kurulu, Başkan Kristalina Georgieva'nın Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde uzmanları raporlarında Çin lehine değişiklikler yapmaya zorlamakla suçlanan hukuk şirketi ile pazar günü görüştü.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, IMF üyesi 190 ülkeyi temsil eden 24 üyeli IMF İcra Kurulu, Georgieva'ya ilişkin iddiaların gözden geçirilmesini IMF-Dünya Bankası Güz Toplantıları öncesinde tamamlama niyetinde.

"İcra Kurulu dün yaptığı görüşmeler ile ciddi ilerleme sağladı. Konu üzerindeki değerlendirmeler çok yakın zamanda tamamlanabilir" ifadelerini kullanan kaynaklar, IMF İcra Kurulu'nun kararının bugün gelebileceğini belirtiyorlar.

    Asya borsaları karışık seyretti

    Asya borsaları karışık seyretti

    Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

    Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

    Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

    Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

    Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

    Putin muhalifi ölümcül bir kazaya karıştı!

    Putin muhalifi ölümcül bir kazaya karıştı!

    Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

    Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

    Cari işlemler hesabı ağustosta fazla verdi

    Cari işlemler hesabı ağustosta fazla verdi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

    Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber
    Kira zamları ile ilgili flaş karar! Artık...

    Kira zamları ile ilgili flaş karar! Artık...

    Sıradaki Haber
    Sosyal medya devlerine ‘Türk yetkili’ talebi

    Sosyal medya devlerine ‘Türk yetkili’ talebi

    Sıradaki Haber
    Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

    Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

    Sıradaki Haber