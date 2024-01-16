Goldman Sachs, 4. çeyrekte kar etti

Goldman Sachs Group Inc. hisse senedi alım satım biriminin analistlerin beklediğinin üç katı gelir elde etmesiyle kar tahminlerini aştı.

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Goldman Sachs'ın varlık ve servet bölümü, bir finansal yönetim işinin satışına bağlı olarak elde ettiği kazançla son iki yılın en yüksek çeyrek gelirini elde etti. Bu durum sabit gelirli alım satım sonuçlarının ve beklentilerin altında kalan yatırım bankacılığı ücretlerinin dengelenmesine yardımcı oldu.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon salı günü yaptığı açıklamada "Bu Goldman Sachs için bir icraat yılıydı. 2023'te başardıklarımız net ve basitleştirilmiş stratejimizle birleşince 2024 için çok daha güçlü bir platforma sahip olduk" dedi.

Hisse senedi alım satım bölümü yaklaşık %26'lık bir artışla 2,61 milyar dolar gelir elde etti.

Banka 4. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 11,3 milyar dolar gelir elde ederek 2,01 milyar dolar net ya da hisse başına 5,48 dolar kar bildirdi. Net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 ve dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 65 arttı.

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2023 yılının tamamında gelirler yüzde 2 düşüşle 46,3 milyar dolar, net kar yüzde 24 azalışla 8,5 milyar dolar, ve hisse başına kar yüzde 24 düşüşle 22,87 dolardı.

Goldman Sachs'ın varlık ve servet yönetimi işi bir önceki yıla göre %23 artışla 4,39 milyar dolar gelir elde etti.

Yönetim altındaki varlıklar yıl içinde %10 artarak 2,81 trilyon dolara ulaşmıştı.