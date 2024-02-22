'Güçlü PMI verileri İngiltere için olumlu'

İngiltere Merkez Bankası politika yapıcısı Megan Greene satın alma yöneticileri endeksi verilerinin geçen yılın sonundaki düşük seviyesinden toparlanmasının İngiliz ekonomisinin 2024'ün başlarında sığ resesyondan çıkacağını düşünmek için zemin sunduğunu söyledi.

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Greene, "PMI daha çok daralma bölgesindeydi. Yükselişe geçmiş görünüyor ve bu da ekonominin bu yıl nereye gittiğine dair bazı haberler veriyor" dedi.

Greene, önceki aylarda faizlerin %5,5'e yükseltilmesi çağrısında bulunduktan sonra bu ay oyunu değiştirerek faizlerin %5,25'te tutulmasını destekledi.