'Gümrük vergileri enflasyon riski oluşturuyor'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin modellenenden "çok daha büyük" olduğunu ve bu yüksek maliyetlerin tüketicilere ne kadar hızlı veya tam olarak yansıtılacağının, işletmelerin ve tüketicilerin ekonomiyi yavaşlatarak ne ölçüde tepki verebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

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Ara mallara, yani üretimde kullanılan ham maddelere yönelik gümrük vergilerinin Amerikan sanayisine ciddi zarar verebileceğini ve tedarik zincirlerini bozabileceğini vurgulayan Goolsbee, özellikle tüketiciler ve işletmeler arasındaki duyarlılık keskin bir şekilde kötüleştiği için yüksek enflasyonun geri dönebileceğine dair gerçek bir tedirginlik duygusu olduğunu belirtti.

Duyarlılık göstergelerinin kriz seviyelerine yaklaştığı uyarısında bulunan Goolsbee, duyarlılık ve fiili harcamalar arasındaki bağlantının geçmişe kıyasla daha zayıf görünmesine rağmen bunun endişe verici olduğunu vurguladı.

Goolsbee, uluslararası ticaret ve ekonomi politikası yönündeki belirsiz ve değişen kurallar nedeniyle şirketlerin yatırım yapmakta tereddüt ettiğine dikkat çekti.

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Bankacı, yatırım üzerindeki etkinin olumsuz olduğunu, ancak ölçeğinin henüz bilinmediğini belirtiyor. Ayrıca, tarife maliyetinin ne kadarının tüketicilere yansıtılabileceği konusunda şirketler arasında önemli farklılıklar olduğunu da sözlerine ekledi.