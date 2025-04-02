Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGüney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyretti
HaberlerUzmanparaGüney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyretti

Güney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyretti

Güney Kore'nin manşet enflasyonu Mart ayında merkez bankasının %2,0 hedefine yakın seyretmeye devam etti ve para politikasını daha da gevşetmesi için alan sağladı.

02.04.2025 - 15:12 |
Güney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyretti

Güney Kore İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin Şubat ayındaki %2,0'lık artışın ardından bir yıl öncesine göre %2,1 arttığını açıkladı. Veri analistlerin %2,0 olan tahmininin bir miktar üzerinde kaldı.

Haberin Devamı

Önceki ayla karşılaştırıldığında, tüketici fiyatları Mart ayında %0,2 artarak %1,0 olan tahminin altında geldi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesine göre %1,9, bir önceki aya göre ise %0,2 arttı.

Enflasyonun baskılanmasıyla birlikte, Güney Kore Merkez Bankası Ocak ayında olduğu gibi kaldıktan sonra Şubat ayında durgun ekonomiyi desteklemek için faiz indirimlerine devam etti.

Barcelona tek golle turladı!

Barcelona tek golle turladı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası pasta paylaşımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası pasta paylaşımı!