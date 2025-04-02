Güney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyretti

Güney Kore İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin Şubat ayındaki %2,0'lık artışın ardından bir yıl öncesine göre %2,1 arttığını açıkladı. Veri analistlerin %2,0 olan tahmininin bir miktar üzerinde kaldı.

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Önceki ayla karşılaştırıldığında, tüketici fiyatları Mart ayında %0,2 artarak %1,0 olan tahminin altında geldi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesine göre %1,9, bir önceki aya göre ise %0,2 arttı.

Enflasyonun baskılanmasıyla birlikte, Güney Kore Merkez Bankası Ocak ayında olduğu gibi kaldıktan sonra Şubat ayında durgun ekonomiyi desteklemek için faiz indirimlerine devam etti.