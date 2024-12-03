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Güney Kore'de enflasyon hedefin altında kaldı

Güney Kore'de enflasyon Kasım ayında beklentilerden daha düşük bir hızda artarak, Güney Kore Merkez Bankası'nın %2'lik yıllık hedefinin oldukça altında kaldı.

03.12.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Güney Kore'de enflasyon hedefin altında kaldı

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ekim ayındaki %1,3'lük artışın ardından bir yıl öncesine göre %1,5 yükseldi. Fiyat artışında yukarı hareket, ülkede baz etkisinin azalmaya başlaması nedeniyle tahmin ediliyordu. Analistler, artış hızının %1,7'ye kadar çıkacağını öngörüyordu.

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Tüketici fiyatları aynı ayda bir önceki ayla karşılaştırıldığında %0,3 düştü. Bu piyasaların %0,1 düşüş tahmininden daha hızlı bir aşağı harekete işaret etti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran çekirdek tüketici fiyatları, Kasım ayında bir yıl öncesine göre %1,9 arttı ve bir önceki aya göre değişmedi.

Güney Kore Merkez Bankası, Kasım ayındaki son politika toplantısında enflasyonun soğumaya devam etmesinin muhtemel olduğunu, ancak gelecekteki yolunun genellikle değişken döviz kurları, küresel petrol fiyatları ve yerel kamu hizmeti fiyat ayarlamalarından etkileneceğini açıkladı.

Merkez Bankası Kasım ayında enflasyon tahminini düşürdü ve gerileyen ekonomiyi desteklemek için nadir görülen bir şekilde üst üste faiz indirimi yaptı.

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Banka en son enflasyonun 2024'te ortalama %2,3 ve 2025'te %1,9 olmasını bekliyor, bu da sırasıyla bir önceki %2,5 ve %2,1 olan tahminlerinden daha zayıf.

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