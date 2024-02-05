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Güney Kore'nin döviz rezervleri sert düştü

Güney Kore'nin döviz rezervleri güçlenen doların etkisiyle ocak ayında sekiz ayın en sert düşüşünü yaşadı.

05.02.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
Güney Kore'nin döviz rezervleri sert düştü

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre geçen ay rezervler 4,39 milyar dolar düşüşle 415,76 milyar dolara geriledi.

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Banka doların geçen ayki yükselişinin diğer para birimleri cinsinden varlıkların dönüştürülen değerini düşürdüğünü açıkladı. Doların önemli para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksi geçen ay yüzde 2,1 arttı.

Güney Kore'nin döviz rezervleri yurt dışı para cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

Yabancı menkul kıymetlerin değeri ocak sonu itibarıyla bir önceki aya göre 4,98 milyar dolar düşüşle 368,68 milyar dolar oldu. Veriler, yabancı menkul kıymetlerin rezervlerin yüzde 88,7'sini oluşturduğunu gösterdi.

Mevduatın değeri ocak ayı sonunda bir önceki aya göre 810 milyon dolar artışla 22,78 milyar dolara ulaştı.

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Güney Kore, 2023 yılı sonu itibarıyla dünyanın dokuzuncu en büyük döviz rezervine sahibi ülkesi konumunda bulunuyor.

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