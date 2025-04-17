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UzmanparaHaftalık repo ihaleleri yeniden başlıyor
HaberlerUzmanparaHaftalık repo ihaleleri yeniden başlıyor

Haftalık repo ihaleleri yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

17.04.2025 - 16:00 | | AA
Haftalık repo ihaleleri yeniden başlıyor

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yayımladı.

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Duyuruda, "20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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