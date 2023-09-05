Halka arz hissesi alanlar dikkat! Borsada yeni tahmin

Borsa İstanbul, son dönemde gösterdiği fiyat hareketi ile en gözde yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi dün 8200 puan seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle halka arz hisselerinde görülen yüksek getiri ise dikkat çekiyor.

AYLIK ARTIŞ 1 MİLYONU AŞTI

BIST 100 endeksi soluksuz yükselişini sürdürürken, yatırımcı sayısı ise her geçen gün artıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, bir aylık artış 1 milyon 158 bin seviyesinde gerçekleşti. Toplamda 6 milyon 257 bin kişi borsaya para yatırdı.

Peki borsada yeni tahminler neler, borsada hangi sektörlerde getiri yüksek? Ekonomist Hikmet Baydar borsaya dair öngörülerini Uzmanpara’ya açıklarken, halka arz hisseleri ile ilgili de önemli bir uyarı yaptı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

BORSADA GÜÇLÜ HAREKETLERİN SEBEBİ NE?

“Borsada dün görülen yukarı yönlü hareketin ana sebebi bankalar. Çünkü yabancı yatırımcıların en çok ilgi duyduğu sektör bankacılık sektörüdür. Borsanın şöyle bir özelliği var: Fiyatlar yükseldiği zaman, enflasyonist ortamda hisse senetlerinin değerleri de nominal anlamda yükseliyor. Şu anda hangi şirkete bakarsanız varlıklarının enflasyonist ortamda arttığını görürsünüz. Enflasyon şirketlerin nominal değerini yukarı çeken bir etki yapıyor. Bu da son derece önemlidir.

Bunun yanında yabancı yatırımcılar özellikle bankacılık sektörü ile ilgileniyor. Geçmişte de bankacılık sektörü ile ilgili alım yapılmıştı. Yabancıların hem şeffaf, hem kontrollü, Avrupa’ya göre sağlam sisteme sahip, kontrol mekanizmasının fazla olmasından dolayı banka hisselerine ilgisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

‘BANKACILIK SEKTÖRÜ UCUZ KALDI’

Bankacılık sektöründe alımların devam edeceği ihtimali yüksektir. Birçok hisse senedi ile kıyaslandığında bankacılık sektörü hisselerinin son derece ucuz kaldığı gözleniyor. 10 kat artan hisse senetleri var bankacılık sektörüne baktığımızda bu oranda yükselişler yaşanmadı. Artış anlamında diğer hisse senetlerinin oldukça altında kaldı.

‘KAR MARJI ARTTI, POZİTİF DÜŞÜNÜYORUM’

Enflasyon ile beraber şirketlerin kredi ihtiyacı arttığı için bankaların daha yüksek kar marjı ile kredi plase etme imkanları artıyor. Yükselen faizlerde bankaların serbest bırakılması, bankaların kar marjlarını artırdı. O yüzden de bankacılık sektörü konusunda hala pozitif düşünmeye devam ediyorum.

HALKA ARZ HİSSESİ ALANLARA UYARI!

Yükselen faizler her zaman için borsanın aleyhinedir. Yükselen faizlerle birlikte enflasyon zirve yaptıktan sonra düşüşe geçerse bunun için sayın Bakan Mehmet Şimşek, 2024 ortalarını işaret etmişti. O zaman borsada bazı şirketlerin hisselerinde önemli kar realizasyonu gelebilir. Borsa enflasyonu fiyatlamaya devam edeceği için yükseliş trendini mayıs ayına kadar sürdürebilir.

Bu yükseliş furyasında para girişi olduğu sürece halka arz hisselerinde başarılı performans gösterme ihtimali de artıyor. Ancak zirveler denendikten sonra yüksek faizlerle birlikte borsada bir satış dalgası oluşma ihtimali artacağı için halka arzların ondan sonraki seyrine dikkat etmekte fayda var.

BORSADA ENERJİ SEKTÖRÜNE DİKKAT!

Türkiye’nin büyüme rakamlarına bakarsak sanayinin etkisini görüyoruz. Sanayi sektörü yurt dışında birçok anlaşmaların da ilgi odağı, özellikle savunma sanayi, enerji gibi sektörlerde ciddi yabancı ilgisi var. Bu ilgi sürdüğü sürece Türkiye’de daha büyük ölçekte sanayi kuruluşlarının yatırımlarını görebiliriz. Enerji konusundaki yatırımlar devam edecek, o yüzden enerji sektörüne de dikkat edilmesi gerekiyor.

BORSADA YENİ HEDEF NE?

Enflasyonda hedefler yukarı görünüyor. Bunun için hedefleri belirlemede dolar bazlı bakacağım. İlk etapta dolar bazında 317 bandının test edilmesi ihtimali çok yüksek, ancak orada güçlü bir direnç var. Borsa orayı kırmayı başarabilir daha sonraki dönemde kademeli olarak 390 dolar seviyelerine kadar yükselebilir. Bunun için yabancı girişinin gelmeye devam etmesi lazım.

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En büyük beklentim de eylül ayı ortasında Bakan Şimşek’in yabancı yatırımcılarla buluşması olacak. Yabancı yatırımcılarla buluşmadan olumlu bir hava olursa borsada yükselişin devamını bekliyorum.

Dolar bazlı borsa eğer 317 dolar seviyelerinde gelirse, bu durumda BIST 100 endeksinin 9 bin puan seviyelerine doğru gidebileceğini düşünüyorum. Borsada 317 dolar seviyesi çok büyük bir olasılıktır.”