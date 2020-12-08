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08.12.2020 - 15:13 | | AA

Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 292,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 3,3 milyar lira borçlandı
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Bakanlık, bugün 10 yıl (3626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 12,78, bileşik faiz ise yüzde 13,19 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 771 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 633 milyon lira, net satış 1 milyar 542,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 79 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 292,3 milyon lira borçlandı.

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