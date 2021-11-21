Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

21.11.2021 - 14:34 | | AA
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Sudan'da krizi sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Sudan'da krizi sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Karamollaoğlu: Derdimiz şahıslarla değil ilkelerle

Karamollaoğlu: Derdimiz şahıslarla değil ilkelerle

GÜNCEL HABERLER

Sudan'da krizi sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Sudan'da krizi sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Tanker devrildi: 2 yaralı

Tanker devrildi: 2 yaralı

Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

Türkiye ile KKTC arasında iş birliği! 'Türkiye'den müjdesini aldık'

Türkiye ile KKTC arasında iş birliği! 'Türkiye'den müjdesini aldık'

Araç kiralama hizmeti alınacak

Araç kiralama hizmeti alınacak