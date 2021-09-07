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Hazine iki ihalede 10.9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde, 10 milyar 867,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

07.09.2021 - 15:23 | | AA
Hazine iki ihalede 10.9 milyar TL borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 16,96, bileşik faiz yüzde 17,67 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 407,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 807,5 milyon lira, net satış 2 milyar 802,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 912 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl (3549 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,27, reel bileşik faiz yüzde 3,3 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 845 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 345 milyon lira, net satış 2 milyar 415,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 726,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 867,8 milyon lira borçlanmış oldu.

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