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Hazine iki tahvil ihalesinde 8,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 688,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

12.04.2021 - 17:51 | | AA
Hazine iki tahvil ihalesinde 8,7 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18,19, bileşik faiz ise yüzde 19,02 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 415,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 743,4 milyon lira, net satış 1 milyar 774,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 108,5 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 5 yıl (1736 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,43 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 676 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 278 milyon lira, net satış 2 milyar 314,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 43 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 688,4 milyon lira borçlandı.

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