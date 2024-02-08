Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHindistan faizi sabit tuttu
HaberlerUzmanparaHindistan faizi sabit tuttu

Hindistan faizi sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste altıncı toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

08.02.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
Hindistan faizi sabit tuttu

RBI gösterge konumdaki repo faiz oranını 6,50'de tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de kalmasını bekliyordu.

Haberin Devamı

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Para Politikası Komitesi'nin 5 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Analistler RBI'nın resmi olarak enflasyonu hedeflese de, kendini uzun bir süredir ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına odakladığını söylüyor. Bu nedenle Fed'in bir değişikliğinden önce RBI'nın herhangi bir hareket yapacağı tahmin edilmiyor. Anketler RBI'nın temmuz ayına kadar herhangi bir gevşeme hareketinde bulunmayacağını, ilk faiz indiriminin üçüncü çeyrekte olacağını gösteriyor.

RBI Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada yurt içi ekonomik ivmenin güçlü olduğunu söyledi.

Das, Para Politikası Komitesi'nin teşvikleri geri çekmeye odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

Haberin Devamı

RBI Başkanı, politika faizinin ekonomiye yansımasının yolunda devam ettiğine işaret etti.

Das, "Enflasyonu yüzde 4'e düşürmeye kararlıyız" mesajı verdi.

Hindistan'da tüketici fiyatları en son yüzde 5,69 seviyesinde açıklandı.

Dolar ve euro ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDolar ve euro ne kadar oldu?Haberi Görüntüle
Kiracısına 'Eşinin dul, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık' demişti! İlk kez konuştu

Kiracısına 'Eşinin dul, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık' demişti! İlk kez konuştu

Galatasaray'da hedef Eren Dinkçi! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da hedef Eren Dinkçi! Görüşmeler başladı