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Uzmanpara Hisse senedi fonlarına sermaye girişi oldu
Haberler Uzmanpara Hisse senedi fonlarına sermaye girişi oldu

Hisse senedi fonlarına sermaye girişi oldu

Global hisse senedi fonlarına 56,4 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

15.03.2024 - 14:42 |
Hisse senedi fonlarına sermaye girişi oldu

Barclays'ın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, global hisse senedi fonlarına 13 Mart ile sona eren haftada 56,4 milyar dolar sermaye girişi yaşandı. ABD fonlarına 56 milyar dolar aktı.

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Teknoloji fonlarına giriş 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. 13 Mart haftasında ABD Hazine kağıtlarında son 5 haftadır ilk kez çıkış oldu.

Para piyasası fonlarına sermaye girişi ise 50 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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