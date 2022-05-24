'Hisse senetlerinde satışın bitmesi Fed'e bağlı'

Stratejist Vickie Chang yazdığı yatırımcı notunda Fed'in para politikasında sıkılaştırmanın sona erdiği sinyalini resesyon görünür hale gelene kadar vermeyebileceğini vurguladı.

"Resesyon piyasada finansal şartların yeterince sıkılaşması ve Fed'in yeterli miktarda faiz artışı yaptığına emin olması için gerekli olabilir" ifadelerini kullanan Chang, "Geçmişe bakıldığında para politikasında sıkılaştırma hisse senetleri dibi görmeden yaklaşık 3 ay önce duruyor, sonrasındaki 2 ayda para politikası gevşemeye doğru kayıyor" dedi.

Chang, Fed'in net bir şekilde resesyona girilmeden para politikasında gevşeme sinyali vermesinin muhtemel olmadığını, ancak 2018 yılında olduğu gibi sıkılaştırma risklerinin azaldığı yönünde net bir sinyal verilmesinin hisse senedi piyasalarında toparlanma için yeterli olabileceğini söyledi.