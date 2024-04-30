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Uzmanpara Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) martta yıllık %85,41 arttı, aylık %3,64 arttı.

30.04.2024 - 10:05 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,64 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %78,09 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %78,53 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %78,53 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %90,25 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %91,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %71,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %96,31 artış, idari ve destek hizmetlerde %97,65 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %2,86 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,86 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,68 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,80 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,16 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %6,37 artış, idari ve destek hizmetlerde %4,56 artış gerçekleşti.

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