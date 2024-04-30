HSBC CEO'su görevi bırakacak

HSBC yaptığı açıklamada, CEO Noel Quinn'in firmanın “başarılı bir dönüşümünü” ve neredeyse beş yıllık görev süresi boyunca rekor karları denetledikten sonra emekli olacağını duyurdu.

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Hong Kong borsasına yapılan açıklamada, “Görev süresi boyunca HSBC rekor karlar ve on yılı aşkın bir süredir en güçlü getirileri sağladı” denildi.

Qinn'in ayrılacağı açıklaması HSBC Holdings ilk çeyrek mali sonuçları ile birlikte geldi.

HSBC, 2024 yılının ilk mali çeyreğinde gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 artarak 20,8 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Bankanın vergi öncesi karı 0,2 milyar dolar azalarak 12,7 milyar dolar olurken, vergi sonrası karı da 0,2 milyar dolar azalarak 10,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin seyreltilmiş EPS'si 0,54 dolar olarak gerçekleşti. Banka ayrıca 3 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapacağını duyurdu ve hisse başına 0.10 dolarlık ilk ara temettünün yanı sıra hisse başına 0.21 dolarlık özel temettüyü onayladı.