HSBC'nin karı geçen yıla göre azaldı
HSBC, Kanada ve Arjantin'deki bankacılık işlerinin elden çıkarılmasıyla ilgili tek seferlik zararlar nedeniyle ilk çeyrek karının %25 azaldığını, ancak piyasa beklentilerini aştığını bildirdi.
29.04.2025 - 09:03 | | Foreks Haber
HSBC'nin karı, 2024 son çeyreğe göre yüzde 317 arttı.
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Londra merkezli banka ilk çeyrekte 9,48 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı. Bu rakam bir yıl önce 12,7 milyar dolar seviyesindeydi.
Analistler 2025 ilk çeyrekte 7,83 milyar dolar kar bekliyordu.
Gelirler de 16,67 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 17,65 milyar dolar olarak gerçekleşti.