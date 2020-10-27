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27.10.2020 - 07:42 |

HSBC'nin karı yüzde 35 azaldı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC Holdings'in karı 3'ncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Ancak 3'ncü çeyrek  analist beklentilerinden daha iyi geçti.

HSBC'nin karı yüzde 35 azaldı
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HSBC'nin 3'ncü çeyrekte vergi öncesi karı geçen yılın aydı dönemindeki 4,8 milyar dolardan 3,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Analistler ise 2,07 milyar dolar kar bekliyorlardı.

3'ncü çeyrekte karın düşmesinde koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle daha fazla kredi zarar karşılığı ayrılması etkili oldu.

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