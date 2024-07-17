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HSBC'nin yeni CEO'su belli oldu

HSBC İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevini 4 yıldır sürdüren Noel Quinn'in birkaç ay önce emeklilik planını açıklamasının ardından, yerine Grup Mali İşler Direktörü (CFO) Georges Elhedery'nin geçeceği açıklandı.

17.07.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
HSBC'nin yeni CEO'su belli oldu

Londra merkezli banka bugün yaptığı açıklamada, atamanın mevcut CEO Noel Quinn'in istifa edeceği 2 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirtti.

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HSBC, Nisan ayında Quinn'in kişisel hayatına daha fazla zaman ayırmak için emekli olacağını ve görevinin sonuna kadar kalacağını açıklamıştı.

HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, "Kurul, Georges Elhedery'nin seçkin bir aday olduğu sonucuna vardı ve biz de onun liderliğini sürdürürken birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. HSBC, gelişme ve büyümenin bir sonraki aşamasına geçiyor" dedi.

Elhedery, HSBC'ye 2005 yılında katıldı ve Ocak 2023'te Grup CFO'su olarak atandı.

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