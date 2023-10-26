IBM'in karı beklentileri aştı

Şirket yaptığı açıklamada üçüncü çeyrek satışlarının %4,6 artışla 14,75 milyar dolara ulaştığını belirtti. Analistlerin ortalama tahmini 14,7 milyar dolardı. IBM ayrıca yıllık satışların %3 ile %5 arasında büyüyeceğini ve serbest nakit akışının yaklaşık 10,5 milyar dolar olacağını yineledi.



Analistler IBM'in önümüzdeki çeyrekte 16,7 milyar dolar satış üzerinden 3,72 dolar hisse başına kar etmesini bekliyor. Cari mali yılın tamamında ise satışların 61,19 milyar dolar ve hisse başına karın 9,38 dolar olacağı tahmin ediliyor.