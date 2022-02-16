IEA'dan OPEC+'a üretim çağrısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenleyen Birol, "OPEC+ üyelerinin üretim seviyelerine ilişkin belirledikleri hedefler ile bugün ürettikleri miktar arasında ciddi bir fark var. OPEC+'ın bu farkı kapatacağından ve piyasaya daha fazla petrol sağlayacağından umutluyum" dedi.

OPEC+ üyeleri ocak ayında hedeflediklerinin 900 bin varil/gün altında üretim gerçekleştirdi.