IEA'dan OPEC+'a üretim çağrısı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+ ve müttefiki ülkelerin ortaya koydukları üretim hedefleri ile gerçekleşen üretim arasındaki farkı kapatma çağrısında bulundu.
16.02.2022 - 11:33 |
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenleyen Birol, "OPEC+ üyelerinin üretim seviyelerine ilişkin belirledikleri hedefler ile bugün ürettikleri miktar arasında ciddi bir fark var. OPEC+'ın bu farkı kapatacağından ve piyasaya daha fazla petrol sağlayacağından umutluyum" dedi.
OPEC+ üyeleri ocak ayında hedeflediklerinin 900 bin varil/gün altında üretim gerçekleştirdi.