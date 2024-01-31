İhracatçıya kredi desteği ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.