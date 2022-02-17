IMF, ECB'nin para politikasını destekledi

IMF yaptığı açıklamada geçmiş verilerin Euro Bölgesi'nde ücretlerin ılımlı bir artış gösterdiğine işaret ettiğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin altına düşeceğini vurguladı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve iki IMF yetkilisi tarafından yapılan değerlendirmede "Pandemi ortadan kalktığında enflasyonun ECB'nin hedefinin hafif şekilde altına düşmesini bekliyoruz" denildi.