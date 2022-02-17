IMF, ECB'nin para politikasını destekledi
Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgınının etkileri ortadan kayboldukça Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 seviyesinin altına ineceğini öngörerek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına destek verdi.
17.02.2022 - 13:25 |
IMF yaptığı açıklamada geçmiş verilerin Euro Bölgesi'nde ücretlerin ılımlı bir artış gösterdiğine işaret ettiğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin altına düşeceğini vurguladı.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve iki IMF yetkilisi tarafından yapılan değerlendirmede "Pandemi ortadan kalktığında enflasyonun ECB'nin hedefinin hafif şekilde altına düşmesini bekliyoruz" denildi.