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UzmanparaIMF'den 4 ülkeye ticaret çağrısı
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IMF'den 4 ülkeye ticaret çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrıda bulundu.

05.02.2025 - 09:07 | | AA
IMF'den 4 ülkeye ticaret çağrısı

IMF sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve potansiyel olarak Kanada ile Meksika mallarına getirdiği tarifelere ilişkin açıklamaların takip edildiği aktarıldı.

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Açıklamada, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır" ifadeleri kullanıldı.

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