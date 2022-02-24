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IMF'den enflasyon açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva "Uzun süreli bir enflasyon ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek için çok erken" dedi.

24.02.2022 - 08:03 |
IMF'den enflasyon açıklaması

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın bir uzun süreli enflasyon dönemi ile karşı karşıya olduğunu söylemek için "çok erken" olduğunu, ancak ekonomilerin gelecekteki şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilmemeleri halinde büyük problemler ortaya çıkabileceğini söyledi.

IMF Başkanı, enflasyonun uzun süredir devam ettiğini ve beklentilerin daha üstüne yükseldiğini belirtirken, buna neden olarak tedarik zincirlerindeki bozulmaları, beklenenden daha güçlü tüketici talebini ve iklim şoklarının gıda fiyatlarına etkisini gösterdi.

Georgieva, insanların, ekonomilerin ve çevrenin daha dayanıklı olmasına yatırım çabalarının istihdamda daha fazla büyüme ve refah için daha çok fırsat vereceğini de savundu.

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