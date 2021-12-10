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İngiltere'de enflasyon beklentileri yükseldi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) anketinde enflasyon beklentilerinde artışa işaret edildi.

10.12.2021 - 13:14 |
İngiltere'de enflasyon beklentileri yükseldi

BoE ve Kantar tarafından hazırlanan enflasyon anketine göre, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 3,2'ye, 2 yıl sonrası için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 60'ı önümüzdeki 12 ayda enflasyonda artış beklediklerini açıkladı.

Anket katılımcıları 5 yıllık uzun dönem için enflasyon tahminlerini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı. Anket 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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