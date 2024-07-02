İngiltere'de mağaza fiyat enflasyonu arttı

İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, yıllık mağaza fiyat enflasyonu Haziran ayında, Mayıs ayındaki %0,6 seviyesinden %0,2'ye gerileyerek Ekim 2021'den bu yana en küçük artışı kaydetti.

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Gıda dışı ürün fiyatları Mayıs ayındaki %0,8'lik düşüşün ardından Haziran ayında yıllık bazda %1,0 gerilerken, gıda enflasyonu üst üste 14. ayda da yavaşlayarak %3,2'den %2,5'e geriledi.

NielsenIQ Yöneticisi Mike Watson, "Bu, temel mal ve hizmetler için hane bütçelerini planlarken alışveriş yapanlara yardımcı olacaktır. İhtiyari harcamalar konusundaki belirsizlikle birlikte, pazardaki yoğun rekabetin bu yaz fiyat artışlarını mümkün olduğunca düşük tutmasını bekliyoruz" dedi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, perakendecilerin operasyonlarını ve tedarik zincirlerini iyileştirmek için yaptıkları yatırımların fiyat artışlarını sınırladığını söyledi.