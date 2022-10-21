İngiltere'de perakende satışlar geriledi

Yüksek enflasyon, artan enerji faturaları nedeniyle hanehalklarının daha temkinli hareket etmeleri, ihtiyari harcamaları kısmaya yönelmeleri perakende satışları düşürdü.

Eylül ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,4 geriledi. Ekonomistler ise yüzde 0,5 düşüş bekliyordu.

Perakende satışlar eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düştü. Beklenti yüzde 5 gerileme olacağı yönündeydi.

Eylül ayında akaryakıt hariç perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda düşüş yüzde 6,2 oldu.