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İspanya Merkez Bankası ile mutabakat imzalandı

Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

01.02.2024 - 15:53 | | İHA
İspanya Merkez Bankası ile mutabakat imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

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Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.'' denildi.

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