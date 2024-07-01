İstanbul’un enflasyonu açıklandı

İstanbul’un Haziran ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,85 oranında arttı.

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2023 Haziran ayına göre 2024 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 60,49 olarak gerçekleşti.

Haziran 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda 2,66, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda 2,50, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,41, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi; diğer harcama grubunda artış gözlenmedi.

Haziran 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 14,63, mensucat grubunda yüzde 8,05, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 7,37, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,74, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,06, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,84 artış; madenler grubunda yüzde 1,38 azalış izlendi.