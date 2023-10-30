İşte piyasadaki yükselişin arkasındaki neden! Altın ve borsa için yeni tahmin

Son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı borsa, Orta Doğu’da başlayan savaşın etkisiyle birlikte kayba yöneldi. Geçen hafta çarşamba günü sert düşüş gösteren borsa perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırmasının ardından toparlandı. Cuma günü de borsadaki yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

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Öte yandan altın piyasası ise güvenli liman talebiyle yeni rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2 bin doları aşarken, gram altın 1800 liranın üzerinde tutunarak yeni rekora imza attı.

Peki borsada sert dalgalanmaların sebebi ne? Geçen hafta dip yapan borsa faiz kararı sonrası neden yükseldi? Altın fiyatları için yeni tahmin ne?

‘ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE UYGUN’

Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ons altındaki yükselişin arkasındaki en önemli neden İsrail’in Filistin’i vurmasıyla ilgili gelişmelerdir. Bununla ilgili Türkiye’nin açıklamaları, Rusya’nın hipersonik füze açıklamaları, Çin’in bölgeye gemilerini göndermesi, global üçüncü dünya savaşı söylemleri, parasal sistemden altına yönelimi tetikliyor.

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ALTINDA YENİ TAHMİN!

Altındaki hareket teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiği için son derece yükseliş trendine uygun bir harekettir. Bu hareketin sonucunu kısa sürede 2037 dolarlara kadar sürmesini bekliyorum. Orta Doğu’daki gelişmeler olumsuza döndükçe altına doğru yönelmeler artacaktır.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Gram altın için söyleyeceğim şu: Türkiye’de faizler yükselirken diğer enstrümanlarda yükselişin gerçekleşmesi biraz daha zorlaşıyor. Ancak uluslararası piyasalarda İsrail’in Filistin’i vurmasıyla ilgili gelişmelerden dolayı ons altın fiyatı yükseldiği için, ons altına bağlı olarak gram altının da yükselmesi son derece doğaldır.

Gram altındaki hareketin arkasında iki faktör var, birisi dolar/TL’dir. Şu anda orada aşağı yönlü bir sinyal söz konusu değil. Diğer gösterge de ons altındır. ons altında da göstergeler yukarı. Orta Doğu’da tansiyon yükseldikçe ons altına paralel olarak gram altının da yükselmesini bekliyoruz.

İç piyasalara bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e ilişkin açıklamaları sonrası temkinli bir seyre girilebilir. Bu da altın fiyatlarını biraz daha yukarı itebilir.

BU SEVİYEDEN ALTIN ALINIR MI?

Teknik veriler yukarı sinyalleri verdiği için tekniğe göre mantıklı. Uluslararası konjonktür de bunu mantıklı hale getirdi. Böyle bir ortamda piyasada altın pozisyonu artacaktır.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ SERT DÜŞEN BORSA FAİZ KARARI SONRASI TOPARLANDI! BORSADA SERT HAREKETİN SEBEBİ NE?

Borsadaki düşüş Orta Doğu ile alakalıydı. Bölgedeki savaş geriliminin artmasıyla alakalıydı. Ancak geçen hafta perşembe ve cuma günkü tutunma çabaları yukarı dönüş sinyali olarak algılanmamalıdır.

İşlem hacimleri ise yoğun işlem hacimlerine göre kıyaslandığında neredeyse yarı yarıyadır. Bunu bir trend dönüşümü olarak yorumlamak mantıklı değil, teknik göstergeler henüz yönünü yukarı çevirmedi. Dikkatli olmak lazım.

‘AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR’

Çarşamba günü çok sert düşüş geldi. Perşembe günü ise düşüşün bir miktar telafisi sağlanmaya çalışıldı. Şu anda aşağı trend devam ediyor. Faizlerin borsa üzerindeki olumsuz etkisini görmüş değiliz. Daha çok Orta Doğu etkisi görülüyor.

Önümüzdeki dönem içerisinde yükselen faizlerin büyüme üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız. Bunu bilanço ve satış rakamları üzerinden göreceğiz. İşte o zaman faizlerin borsa üzerindeki etkisini görebileceğiz.

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YATIRIMCI ALTINA MI KAYDI, BORSA NE ZAMAN YÜKSELİR?

Borsa yatırımcısının altına kaydığını söylemek zor. Altının zaten bir yatırımcı kitlesi var. Borsadaki sisteme çekinceli bakanların altın aldığını görüyoruz. Borsada kar realizasyonlarındaki işlem hacimlerinin yeterli düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Yabancı yatırımcı borsaya gelecek, borsa yükselecek beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte kırıldı. Şu anda yatırımcılar temkinli davranıyor.

İlk defa para güvenli liman olarak doları seçmiyor. Dolar cinsi menkul kıymetlerde de faizler artış gösterdi. Bence altın şu an favori gibi görünüyor.

Borsadaki yükseliş için İsrail-Filistin katliamının sona ermesi lazım. Savaşın büyüyeceğine ilişkin beklentiler borsada risk iştahını azaltır. ABD biraz daha zıt davranmaya devam ederse Rusya’nın sert tavırlarını görme ihtimalimiz artıyor. Bunların hepsi borsaların aleyhinedir.”