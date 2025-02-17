'İstikrarlı yuan kilit önemde'

Pan, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada çoğu para birimi dolar karşısında değer kaybederken yuanın istikrarını koruduğunu anlattı.

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"Son zamanlarda, bir dizi faktör dolar endeksini yukarı itti ve dolar dışı para birimleri çoğunlukla değer kaybetti. Ancak RMB yuan yüksek piyasa oynaklığına rağmen büyük ölçüde istikrarlı kaldı" diye konuşan Pan, Yükselen Piyasa Ekonomileri için AlUla Konferansı'nda yaptığı konuşmada Çin'in tüketime giderek daha fazla öncelik verdiğini, hanehalkı gelirini artırmak ve sübvansiyonlar sağlamak gibi tüketim yanlısı politikalar uyguladığını belirtti.

Çin, iç talebi canlandırmak ve potansiyel ihracat zorluklarını ele almak için yatırıma aşırı bağımlılıktan uzaklaşarak tüketimi artırmanın 2025'te en önemli ekonomik öncelik olduğunu vurgulayan Pan, Çin'in proaktif bir maliye politikası ve destekleyici bir para politikası benimseyeceğini ve konjonktür karşıtı politika ayarlamalarını güçlendireceğini söyledi.