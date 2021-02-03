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03.02.2021 - 10:41 | | Foreks

İtalyan tahvillerinde 'Draghi' etkisi

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin adının öne çıkması İtalyan tahvillerinin getirilerinde keskin düşüş yarattı.

İtalyan tahvillerinde 'Draghi' etkisi
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İtalya'da eski ECB Başkanı Mario Draghi'nin liderliğinde bir ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasının gündeme gelmesi İtalyan devlet tahvillerinin getirilerinde keskin düşüş yarattı.

Draghi'nin bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yapacağı görüşme öncesinde İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi 8 baz puan düşüşle yüzde 0,573'e kadar geriledi.

10 yıl vadeli tahvilin getirisi Conte hükümetinin görevi bırakacağı haberleri ile 22 Ocak'ta yüzde 0,728'e kadar yükselmişti.

Draghi'nin Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmesi Türkiye saati ile 14.00'da başlayacak.

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