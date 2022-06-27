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İTO Başkanı, BDDK kararını değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesi ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin önüne geçilecektir” dedi.

27.06.2022 - 13:42 | | İHA
İTO Başkanı, BDDK kararını değerlendirdi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "BDDK kararını kullandırılan kredilerin üretime dönmesi, ekonomiye kazandırılması ve verimli alanlara gitmesi konusunda yerinde bir tedbir olarak görüyoruz" dedi.

Avdagiç, BDDK'nın cuma günü finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik attığı adımları değerlendirdi.

Avdagiç, BDDK'nın kararını kredilerin verimli kullanılmasını, üretimi ve istihdamı besleyecek alanlara yönlenmesini destekleyen bir hamle olarak değerlendirdiklerini söyledi. Şekib Avdagiç'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu tedbirler TL'nin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Yapılan düzenleme ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin de önüne geçilecektir. Düzenleme ile firmaların üretime ve yatırıma yönelik fonlama ihtiyaçları ön planda tutuluyor. Bunu da isabetli buluyoruz. Alınan proaktif önlemler, küresel arenada parasal sıkılaşmanın gittikçe gündeme daha fazla geldiği bugünlerde Türk lirasına güç katacaktır."

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