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Jack Ma'nın risk raporu istendi

Çin, bankalar ve şirketlerden Jack Ma'nın Ant Group'daki risklerini raporlamalarını istedi.

22.02.2022 - 07:16 |
Jack Ma'nın risk raporu istendi

Çinli otoriteler, kamu banka ve şirketlerinden Jack Ma'nın Ant Group şirketiyle bağlantılı finansal risklerini ve diğer risklerini kontrol etmeye başlamalarını istedi.

Bloomberg News'in haberine göre Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun da aralarında olduğu regülatörler, finansal teknoloji şirketi Ant Group, bağlı ortaklıkları ve hatta hissedarlarına ilişkin tüm risklerin yakından değerlendirilmesini talep etti.

Haberde, Ant Group ile ilgili risklerin değerlendirilmesi girişimine Ulusal Denetim Ofisi'nin (Sayıştay) öncülük ettiği belirtildi.

Çin, Ant Group'un 37 milyar dolar büyüklüğündeki halka arzına 2020 yılında engel olmuştu.

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