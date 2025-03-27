Japonya muafiyet talebini yineledi

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ABD'nin otomobil üretimine yönelik tarifelerine ilişkin açıklama yaptı.

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Hayaşi, Başbakan İşiba Şigeru'nun ilgili bakanlara bu konuda çalışmaları talimatını verdiğini belirterek, "(ABD hükümetine), Japonya'nın bu tedbirden muaf tutulması çağrısı yaptık." dedi.

ABD'nin "ticareti kısıtlama eylemlerinin" ikili ekonomik ilişkileri, küresel ekonomiyi ve çoklu ticaret sistemini etkileyebileceğini kaydeden Hayaşi, otomobil sektöründekiler dahil birçok Japon firmanın ABD ekonomisine büyük katkısının olduğunu ifade etti.

Hayaşi, otomobil ithalatına yönelik tarifelerin son derece üzücü olduğunu belirterek, bu durumun ekonomilerine etkilerini inceleyerek muafiyet talep etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

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JAPONYA, ABD'NİN TARİFELERİNDEN MUAFİYET İSTİYOR

Japonya Başbakanı İşiba, 8 Şubat'ta Trump'la görüştükten sonra yaptığı açıklamada, tarifelere ilişkin "Japon ekonomisi üzerindeki olası etkileri yakından izlerken muafiyet için ABD'de lobi yapmak da dahil, gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Japonya hükümeti, Trump'ın tarife hamlesi kapsamında çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25 ek gümrük vergisinden muaf tutulması için talepte bulunmuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji de Washington'da aralarında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Trump'ın Ticaret Temsilcisi seçtiği Jamieson Greer'ın da bulunduğu yetkililerle bu konuda görüştüklerini ancak tarifelerden muafiyet konusunda anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.