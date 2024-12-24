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Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, Kasım ayında bir önceki ay gördüğü son 30 ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

24.12.2024 - 09:01 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Kasım ayında bir önceki ayda gördüğü %1,5 seviyesinden %1,7'ye yükseldi.

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Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Kasım ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %2,7 ile son 7 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

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