Japonya'da enflasyon beklentileri yükseldi

Şubat ayında, gelecek 1 yıl için enflasyon beklentisi anketin yapılmaya başlandığı Aralık 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 2,43'e çıktı.

Ocak ayında gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,16 olmuştu.

Gelecek 12 ayda günlük tüketim ürünlerinin fiyatlarının artacağını öngörenlerin oranı da yüzde 89,8 ile anketin başından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.