Japonya'da enflasyon yavaşladı

Manşet tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yıla göre %3,7 artarken, Ocak ayındaki %4,0'lık artışa kıyasla çok daha yavaş bir artış gösterdi. Enerji fiyatları, hükümetin elektrik ve gaz faturaları için sübvansiyonları yeniden uygulamaya koymasıyla, bir önceki ay görülen %10,8'lik artıştan çok daha yavaş bir şekilde yıllık %6,9 arttı. Manşet rakam hafiflemesine rağmen, fiyat eğilimleri hala yukarı doğru eğimli ve Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmek için alanı olduğunu gösteriyor.

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Taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon rakamı %2,9 olan beklentilerin üzerinde yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ocak ayında bu oran %3,2 olmuştu.

Japonya Merkez Bankası'nın yakından izlediği değişken taze gıda ve enerji fiyatları hariç enflasyon Şubat ayında bir yıl öncesine göre %2,6 artarken, Ocak ayındaki artış %2,5 olmuştu.