Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJeff Bezos, Amazon hissesi sattı
HaberlerUzmanparaJeff Bezos, Amazon hissesi sattı

Jeff Bezos, Amazon hissesi sattı

Jeff Bezos, 2 milyar dolardan fazla değere sahip yaklaşık 12 milyon Amazon hissesini sattı.

12.02.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Jeff Bezos, Amazon hissesi sattı

Bezos, 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet adi hisse senedinin satışını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirdi.

Bezos'un sattığı Amazon'un hisselerinin toplam değeri 2,04 milyar dolardan fazla.

Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolar olan 50 milyon Amazon hissesinin satış önerisini listeledi.

Dolar ve euroda son durum ne?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDolar ve euroda son durum ne?Haberi Görüntüle
Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı! Marmaris’te şiddetli lodos

Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı! Marmaris’te şiddetli lodos

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu