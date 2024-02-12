Jeff Bezos, Amazon hissesi sattı
Jeff Bezos, 2 milyar dolardan fazla değere sahip yaklaşık 12 milyon Amazon hissesini sattı.
12.02.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Bezos, 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet adi hisse senedinin satışını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirdi.
Bezos'un sattığı Amazon'un hisselerinin toplam değeri 2,04 milyar dolardan fazla.
Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolar olan 50 milyon Amazon hissesinin satış önerisini listeledi.