Geri Dön
UzmanparaJP Morgan beklentilerin üzerinde kar etti
HaberlerUzmanpara Haberleri JP Morgan beklentilerin üzerinde kar etti

JP Morgan beklentilerin üzerinde kar etti

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan Chase, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar etti.

13.07.2021 - 14:09 |
JP Morgan beklentilerin üzerinde kar etti

JP Morgan Chase, mali yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karını yüzde 173.9 artırarak hisse başına 3,78 dolara çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına kar 1,38 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler ise hisse başına 3,21 dolar kar bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte JP Morgan'ın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 31,4 milyar dolar olurken net kar ise yüzde 154,9 artışla 11,9 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde net kar 4,7 milyar dolar seviyesindeydi.

GÜNCEL HABERLER

Kardinal kılığındaki dolandırıcıları, rahip kılığındaki polisler yakaladı!

Kardinal kılığındaki dolandırıcıları, rahip kılığındaki polisler yakaladı!

İran: ABD ile tutuklu takasını müzakere ediyoruz

İran: ABD ile tutuklu takasını müzakere ediyoruz

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği

İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği

Elon Musk, Tesla’nın patronu olmaktan "oldukça nefret ettiğini" açıkladı

Elon Musk, Tesla’nın patronu olmaktan "oldukça nefret ettiğini" açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları için kritik tarih

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları için kritik tarih

Sıradaki Haber
Bankalardan taksit kampanyası! Arabası olan herkesi kapsıyor

Bankalardan taksit kampanyası! Arabası olan herkesi kapsıyor

Sıradaki Haber
ABD'den Johnson & Johnson aşısı hakkında uyarı

ABD'den Johnson & Johnson aşısı hakkında uyarı

Sıradaki Haber
Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

Sıradaki Haber