JP Morgan beklentilerin üzerinde kar etti

JP Morgan Chase, mali yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karını yüzde 173.9 artırarak hisse başına 3,78 dolara çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına kar 1,38 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler ise hisse başına 3,21 dolar kar bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte JP Morgan'ın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 31,4 milyar dolar olurken net kar ise yüzde 154,9 artışla 11,9 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde net kar 4,7 milyar dolar seviyesindeydi.