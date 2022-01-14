JP Morgan'ın karı beklentileri aştı

Yılın son çeyreğinde JP Morgan, 10,4 milyar dolar, hisse başına 3,33 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 12,1 milyar dolar ve hisse başına kar 3,71 dolar olmuştu.

Analistler ise hisse başına 3,01 dolar kar bekliyordu.

Dördüncü çeyrekte JP Morgan'ın gelirleri 29,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının, enflasyonun ve tedarik zinciri darboğazlarının yarattığı ters rüzgara rağmen ekonomi iyi bir iş çıkarmaya devam ediyor. Krediler sağlıklı olmayı sürdürüyor. ABD'nin ekonomik büyümesi için iyimserim. Tüketiciler istihdamda ve ücretlerde büyümeden faydalanıyor" ifadelerine yer verdi.