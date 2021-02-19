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19.02.2021 - 13:26 | | Foreks

JPMorgan'dan faiz değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun dün yaptığı toplantıdan çıkan kararları ve toplantı sonrası yayınlanan metni değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin sürpriz yapmadığına işaret etti.

JPMorgan'dan faiz değerlendirmesi
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Politika faizini yüzde 17 seviyesinde bırakan ve yaptığı açıklamada şahin tonunu devam ettiren TCMB'nin Ocak ayı PPK toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın neredeyse birebir kopyasını ortaya koyduğunu anlatan JP Morgan, TCMB'nin yeniden sıkı para politikası duruşunun kararlı şekilde devam edeceğini tekrarladığına işaret etti.

Kendilerinin ortaya koyduğu beklentilere paralel olarak, TCMB'nin de daha fazla adım atmaya ihtiyaç olup olmadığına karar vermeden önce hali hazırda uygulanan tedbirlerin fiyat istikrarını etkileyen güçler üzerindeki etkisini görmek istediğini anlatan JP Morgan tarafından, "Eğer enflasyon bizim temel senaryomuzda da öngördüğümüz gibi, TCMB'nin çeyrek dönem enflasyon raporunda açıkladığı tahmin patikasında kalmaya devam eder ise, TCMB'nin daha fazla faiz artırımı yapmasını beklemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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