'Kamu borçlarındaki artış etki bırakacak'

Schmid, birçok kişinin önemli bir ekonomik endişe olarak gördüğü artan ulusal borca değindi. Schmid borcu, önümüzdeki yıllarda para politikası ortamını şekillendireceğine inandığı, iş gücü verimliliğindeki büyüme ve yaşlanan nüfus da dahil olmak üzere uzun vadeli birkaç eğilimden biri olarak gösterdi.

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Schmid, Covid-19 salgınına giden yıllarda, düşük faiz oranları için sıklıkla gösterilen nedenlerden birinin ABD dolarının dünyanın para birimi ve güvenli bir varlık olarak görülmesi olduğunu söyledi. Ancak Schmid, "devlet borcu arzı artarken ve çok hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi beklenirken" şimdi bu varlıklara olan talebin soğuduğunu söyledi.

Schmid, güvenli varlıklara yönelik arz ve talepteki değişimlerin faiz oranlarını Fed'in politika belirleme yetkisinin ötesine taşıyabileceğini kabul etmekle birlikte, bu durumun para politikasının yönünü etkileyebileceğini belirtti.